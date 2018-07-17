«Конец близок»: Ноев ковчег обнаружили в горах Армении

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Человечество ожидает потоп и судный день, уверенно заявляет исследователь Библии.

Ученый предупредил людей о грядущей опасности. Дело в том, что люди оказались в ситуации возможного Апокалипсиса. Предвестником этого стало обнаружение историком-любителем в горах около деревушки Хиндой, когда наткнулся на огромную скалу в форме гигантского корабля, очертания которого напоминают Ноев ковчег. Этот факт не дает покоя исследователям Библии, которые единогласно заявляют, что конец близок. Например, 17 июля, по библейскому преданию, к вершине Араратских гор пристал спасшийся от всемирного потопа Ноев Ковчег. Этот факт даже запечатлен на флаге Армении и подтверждает то, что гора Арарат возродила жизнь на Земле.

Но в силу последних событий смены климата, глобального потепления, развития промышленности и атак НЛО, все более правдоподобной кажется версия начала Апокалипсиса. Люди не перестают воевать друг против друга и продолжат вести себя подобным образом, человечество обречено еще на один потоп и огромные испытания, считает исследователь. В силу этого, историки видят опасность в том, что Ноев ковчег обнаружили в горах Армении. На данный момент, ситуация кажется безумной и маловероятной.

Но этот факт остается фактом. Исследователи не видят больших перспектив на радужное будущее. В древнем мире ученые и скептики поднимали эту тему к размышлению. У Иосифа Флавия который в первом веке нашей эры писал: «Одну часть корабля можно обнаружить еще и сегодня в Армении. Там люди набирают смолу для изготовления амулетов. Армяне называют это место «причалом», где ковчег остался лежать навеки, и показывают сохранившиеся до сегодняшних дней его части». Марко Поло также писал: «В этой стране Армении на вершине высокой горы покоится Ноев Ковчег, покрытый вечными снегами». Именно сейчас появилась возможность найти утерянный корабль из-за таяния вечных ледников самых высоких гор мира.