В Египте нашли 2000-летнюю гробницу с телом Александра Македонского

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Учёные заявили, что могилу царя откопали, когда готовили землю к постройке нового здания. Найденный саркофаг стал одним из самых крупных за всю историю археологии.

Археологи нашили в Египте в удалённом городе 2000-летнюю гробницу Александра Македонского. Целых две недели учёные проводили тщательные раскопки, чтобы достать останки великого полководца и царя.

Древнюю мумию Александра Македонского достали из огромного саркофага, который был зарыт на глубине в 3 метра. Его отнесли к периоду Птолемеев между 305 годом до нашей эры и 30 годом нашей эры.

Новая археологическая находка пока что является до конца не подтверждённой. Дело в том, что проведения ряда анализов почвы, материала гробницы с телом и костями Александра Македонского требуется огромное время. Однако, из-за ряда исторических фактов, учёные пришли к выводу, что в гробнице находится именно великий царь.

Стоит отметить, что возле Александра Македонского были найдены ещё одни останки. Кому они принадлежат, пока что остаётся загадкой.

По словам археологов, найденный саркофаг Александра Македонского является одним из самых огромных саркофагов, когда-либо найденных в Египте. Сейчас его изучают исследователи, под чётким наблюдением Верховного совета древности.

Гробница Александра Македонского была зарыта под огромной каменной алебастровой головой. Она была неким талисманом, который охранял великого полководца и его могилу.

Уникальную находку сделали во время подготовки места для постройки нового здания. Глава Сектора египетских древностей доктор Аиман Ашмави заявил, что слой раствора между крышкой гроба и телом показывает, что его запечатали 2000 лет назад. Она была полностью не повреждённой.

Александр Македонский родился в 356 году и умер в 323 году до нашей эры. Его тело было утеряно. С оригинальной гробницы труп Македонского украли и перезахоронили. Об этом указывают древние письмена.