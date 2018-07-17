«Путешественник во времени»: Пришельцы превратят Землю в рай и выгонят людей

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«Путешественник во времени» из 4000 года проинформировал, что он встретился с инопланетянами, которые сказали ему, что в конечном итоге они будут колонизировать Землю и превратят ее в настоящий рай.

В загадочном онлайн-видео, опубликованном на YouTube ApexTV, бывший агент КГБ Войнач Джокович описал свою встречу со странными созданиями, работая в 1980 году инженером-механиком для Советского Союза. Джокович сказал, что он заснул, а затем проснулся уже в 4000 году. Именно тогда он и повстречал пришельцев. Мужчина заявил, что гуманоиды были абсолютно белыми с большими глазами, около пяти или шести футов в высоту.

Войнач Джокович сообщил о планах пришельцев, как оказалось, гуманоиды хотят колонизировать Землю, но не для того, чтобы уничтожить её, а чтобы превратить в настоящий рай, однако люди будут выселены на другую планету.