Рак излечим при помощи наночастиц и лазерного излучения

Сегодня, 08:35

Результаты исследования группы ученых в корне могут изменить метод лечения онкологических заболеваний и помочь каталитической химии. Теперь для лечения можно использовать эффект плазменного резонанса в частице, которую просвечивают лазером.

Ученые уже давно уверены в том, что лазер может быть одним из самых эффективных методов лечения различных заболеваний человека, в том числе и онкологических. Китайские ученые физики при помощи коллег из Канады, Нидерландов и Германии провели соответствующий эксперимент, а его результаты поместили в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Установлено, что при воздействии лазером на золотую наночастицу, погруженную в водную среду, в ней образуется пузырек с паром, который трансформируется в пузырек с газом. Образованный пузырек с газом начинает расти, что и является эффектом плазменного резонанса. Для изучения такого явления ученые специально создали камеру, которая способна к сверхвысокой скорости съемки. Именно с ее помощью удалось провести исследование, что ранее было просто невозможно.

В результате использования такой камеры специалистам удалось сделать запись с временным разрешением до 100 наносекунд (до 10 миллионов кадров в минуту). Такая частота дала возможность проследить каждый момент развития пузырька в золотой наночастице на поверхности оксида кремния. Международная группа ученых уверена, что детальное изучение плазменного резонанса позволит эффективно бороться с онкологическими заболеваниями, производя упор на полное уничтожение раковой клетки. Кроме этого есть и другие отрасли науки и медицины, где пригодится использование такого метода.