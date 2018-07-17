Ученые из Новосибирска разработали новую технологию лечения рака

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Исследователи из ИЦиГ СО РАН нашли способ, как, не снижая эффективность лечения при онкологических заболеваниях, уменьшить дозы химиотерапии.

Ученые из Новосибирска во главе с Сергеем Богачевым разработали новую технологию лечения рака под названием «Каранахан». Они определили различные типы жизненных циклов раковых клеток и нашли те циклы, при которых клетки являются самыми уязвимыми. Именно эти клетки являются источниками злокачественных образований. У злокачественных стволовых клеток, по мнению сотрудников института, есть способность поглощать экстраклеточные участки ДНК. Своим экспериментом ученые доказали, что при последующем внедрении в клетку этих участков через определенное количество времени после химиотерапии, они не дадут клетке выполнить свою функцию и она «умирает».

Исследования проводились на мышах. Авторы данного метода также назвали его «3+1», поскольку первые три дозы препарата уничтожают основное количество плохих стволовых клеток, а четвертой уже «добивают» оставшиеся.

Важно для каждого вида образования подбирать необходимую схему введения препарата. Для поры года это тоже актуально – зимой и летом должны быть разные схемы лечения. Ученые отмечают, что каждому пациенту по этой методике необходимо подбирать индивидуальное лечение. Но с помощью «Каранахан» можно уменьшить дозы препаратов и увеличить эффективность лечения.

Технология уже готова к клиническому применению. Правда, препятствием в таком методе лечения может стать недостаток финансирования. По прогнозам ученых, использовать ее станет возможным примерно через пять лет.