Ученые: Семейные ссоры более вредны для мужчин, чем для женщин

Сегодня, 08:04

Исследователи из университетов штата Невада и Мичиган провели 16-летнее исследование, в которым выяснили, что мужчины переносят семейные ссоры намного хуже, нежели женщины. Причем мужья более склонны к головным болям и имеют проблемы со сном после конфликта с супругой.

Ведущий автор исследования Рози Шрут из Университета Невады заявила, что семейные конфликты негативно влияют на эмоциональное состояние обоих супругов, но с точки зрения влияния на их здоровье, мужчины страдают больше. 16-летнее исследование, проведенное американскими исследователями, показало, что, если в браке есть конфликт, мужья больше страдают от головных болей, испытывают больше проблем со сном и в целом имеют плохое физическое состояние.

Исследования показывают, что конфликты вызывают стрессовое состояние у мужчин, которое может повлиять на иммунную систему и быть вредным для сердечно-сосудистого здоровья. При этом у женщин подобных проблем после ссор замечено не было.