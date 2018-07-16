Астронавты объяснили прекращение освоения Луны

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Хотя колонизация земного спутника облегчит покорение Марса и других планет, человечеству не по силам потянуть техническую и материальную составляющие. Поэтому цивилизация лунных жителей, вероятно, продолжит развиваться лишь в фантастических произведениях.

Недавно ученые рассчитали, во что обойдется колонизация Луны. Так, на проработку уникального проекта, создание и подготовку ракеты, спутников, запуск орбитальной станции и поселений на поверхности земного спутника на протяжении 13 лет США придется выделять не менее 133 млрд. долларов. Эта сумма будет затрачена на обеспечение работы инженеров и космонавтов, а также для создания космических транспортных средств.

В то же время известные астронавты NASA Джим Ловелл и Базз Олдрин объяснили прекращение освоения Луны человечеством. Они утверждают, что частичное переселение людей на планету зависит от политических решений, к тому же обычные люди не считают целесообразным тратить огромные средства из государственного бюджета на столь бесполезное занятие, в то время как на Земле процветают голод, нищета и смерть.

При этом Джеффри Хоффман считает, что колонизировать Луну смогут только «космические миллиардеры», которые они искренне верят, что смогут прилично заработать на подобной программе, ведь много экстремалов готовы совершить путешествие в столь притягательное и недосягаемое место.