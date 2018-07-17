NASA: 17 июля «Астероид 2018» пролетит мимо Земли

Сегодня, 06:45

Лаборатория реактивного движения сделала прогноз, который свидетельствует о приближении к нашей планете необычного небесного тела.

NASA заявило, что 17 июля так называемый «Астероид 2018» пролетит мимо Земли в 6:29, перед этим, приблизившись к спутнику Земли в 4:26 по часовому поясу UTC+0.

Ученые утверждают, что тело двигается в сторону нашей планеты со скоростью 6,7 км/сек. К счастью, исследователи уверены, что астероид не упадет на Землю. В случае падения небесное тело может нанести серьезный удар.