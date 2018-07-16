Эксперты: Кровь на Туринской плащанице не имеет отношения к Иисусу

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По мнению экспертов, пятна оставлены тем, кто стоял рядом с Туринской плащаницей.

Кровь не принадлежала телу, которое было завёрнуто в указанную ткань. В ином случае, по словам европейских учёных, человека могли хоронить живьём, что представляется версией крайне сомнительной. Такие выводы были сделаны экспертами после того, как они проверили бутафорскую и настоящую кровь.

Специалисты определили разницу в том, как ведут себя данные жидкости. Следы на Туринской плащанице не принадлежали Иисусу, поскольку были слишком нечёткими и достаточно смазанными. К кому имела отношение эта кровь, в настоящее время выяснить не удалось. Некоторые критики из-за данного исследования уже начали в очередной раз подвергать сомнению святость Туринской плащаницы, однако данное пока всё равно остаётся не доказанным.