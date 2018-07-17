Уфологи: в Норвегии дроном был зафиксирован НЛО

Сегодня, 03:15

Беспилотник, снимая горные норвежские пейзажи, случайно снял странное явление, которое шокировало специалистов.

Уфологи считают, что в Норвегии дроном был зафиксирован именно НЛО, а не что-то другое. Скорость объекта на видео, которое попало в сеть, просто ошеломляет. Да и сам объект странной плоской формы, уж очень похож на тарелку.

Специалисты в области уфологии уверены – это средство передвижения инопланетян. Они хотели совершить посадку в горах, но появившийся из ниоткуда дрон их попросту спугнул.

Обычные пользователи сети убеждены, что дрон зафиксировал какой-то природный объект, который просто по форме похож на инопланетный корабль. Специалисты из других областей пока что воздерживаются от комментариев по поводу явления НЛО в Норвегии.