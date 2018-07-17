Жуткое землетрясение выявило древний храм ацтеков

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Стихийной бедствие позволило археологам в пирамиде бога дождя и войны на глубине двух метров найти святыню, созданную более семи веков назад. Она стала самым ранним свидетельством заселения земель мексиканского штата Морелос.

Около года назад стихийное бедствие обрушилось на Мексику, эпицентр которого находился недалеко от города Пуэбла-де-Сарагоса. Жуткое землетрясение магнитудой 7,1 стало причиной гибели около 370 местных жителей. Сильные толчки значительно разрушили штат Морелос. Сильно пострадала расположенная здесь ацтекская пирамида Теопанцолко, которую посвятили богу дождя Тлалоку и богу войны Уицилопочтли. Древнее архитектурное сооружение ведет свою историю с 1300 года нашей эры, а потому относится к памятнику культуры.

Когда археологи при помощи радаров отправились оценить степень повреждения, на двухметровой глубине они обнаружили храм древних ацтеков среднего постклассического периода, созданный в 1150-1200 годах. Святыню 6х4 метра возводили люди культуры Тлаюика. Не исключено, что землетрясение выявило самое раннее свидетельство заселения людьми территории штата Морелос. Древние люди довольно часто строили храмы под пирамидами. Рядом с постройкой ученые обнаружили части разрушенного влагой лепного столба, который использовался для поддержки крыши. Внутри постройки были найдены керамические предметы и курильница.

Ученые уже взяли несколько образцов для лабораторного анализа сооружения, а также продолжат изучать храм, который позволит много узнать об особенностях жизни и достижениях доиспанской цивилизации.