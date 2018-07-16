В Норвегии на видео попала ныряющая русалка

Вчера, 23:45

Житель Норвегии случайно снял уникальные кадры, которые попали в сеть. Пользователи сразу же нашли объяснение появлению русалки в морских водах.

В сети на короткое время появилось уникальное видео, которое случайно удалось снять жителю Норвегии. В кадре видно, как в морских водах плещется русалка, о существовании которых спорят уже долгие годы. Через короткое время данные кадры были удалены, но некоторые люди все же успели сохранить некоторые снимки.

Во время обсуждения увиденного аудитория поделилась на два лагеря, один из которых уверял остальных в том, что видео является полным фейком, ведь хвост, который виден на видео, совсем не свидетельствует о том, что он принадлежит русалке. А вторая группа все же уверена, что существует научное объяснение такому феномену как русалки. Часть пользователей все же решила, что это просто рыба, которую фантазеры приняли за такое сказочное существо.

Напомним, что ученые тоже достаточно неоднозначно относятся к существованию русалок. Известно, что в различных частях мирового океана проводились неоднократные экспедиции, целью которых был поиск таких существ, но все они имели достаточно неоднозначный результат.