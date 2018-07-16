Эксперты: Месяц без алкоголя позволит организму прийти в норму

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Лучше станет для общего тонуса организма, произойдёт нормализация кровяного давления, а также понизится усталость. Правда, проверено это только на представительницах женского пола.

Британские эксперты разделили их на группы, перед исследованием проверив их состояние здоровья. Каждая группа отличалась тем, сколько за неделю употреблялось алкоголя и спиртного. В итоге через месяц все испытуемые начали себя гораздо лучше чувствовать. У них получилось заняться более сложными для мозга задачами, которые ранее существенно хуже воспринимались. Некоторые испытуемые даже смогли подняться выше по карьерной лестнице.

Также исчезли сильные боли в печени, её состояние практически полностью нормализовалось из-за повышения эластичности. Эксперты пришли к выводу, что всё это является следствием отсутствия пагубного влияния алкоголя. Будут ли проводиться подобные эксперименты на мужчинах, в настоящее время не известно.