Сегодня, 13:04

Физики из России, Японии и США, благодаря совместным усилиям, совершили невероятное открытие.

Как стало известно из источников, ученые впервые синтезировали самый тяжелый изотоп кальция. Помимо этого элемента, исследователям удалось получить самые тяжелые изотопы и из других элементов, таких как: скандий, аргон, хлор, сера и калий. Для получения данного результата физикам пришлось облучить цинком мишень с 345 электронвольтами из бериллия, которая вращалась. Частицы, которые образовались, регистрировали спектрометром, который идентифицировал частицы. Таким методом было получено восемь самых тяжелых изотопов, но изотоп кальция назван самым важным, который удалось получить. Он «живет» несколько тысячных секунды и имеет 20 протонов и 40 нейронов.

Ученые, сделав данное открытие, утверждают, что благодаря этому были подтверждены и другие теоретические модели, которые отображают формирование тяжелых ядер кальция. Авторы исследования заявляют, что кальций может образовать и более тяжелые ядра. Также они видят научный интерес в нейтрон-дефицитных ядрах.