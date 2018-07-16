Секс-роботы смогут переключаться в семейный режим и помогать воспитывать детей

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Британским ученым удалось усовершенствовать современные секс-куклы, которые будут не только приносить удовольствие в интимном плане, но и смогут воспитывать детей. Сообщается, что у роботов появится новый «семейный» режим.

Создатель самых совершенных секс-кукол в мире ученый Серги Сантос утверждает, что его модернизированная модель робота Саманты с огромными мультяшными глазами и грудью, сможет стать хорошим помощником для воспитания детей. Сообщается, что с добавлением «режима семьи» робот Саманта сможет развлекать детей рассказами о животных, а также обучать философии или науке.

Однако данную идею Сантоса раскритиковала доктор Кэтлин Ричардсон из Университета Де Монфора, которая заявила, что дети будут подражать секс-машине, что в будущем не приведет ни к чему хорошему.