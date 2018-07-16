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Во время строительства федеральной трасы «Таврида» работниками службы была обнаружена невероятно ценная находка.

Как сообщил научный сотрудник Дмитрий Гимранов, ведущий методист Зоологического музея им. Глобенко, КФУ Дмитрий Старцев и представитель РСС Геннадий Самохин пригласили их коллектив поучаствовать в совместных работах в изучении пещеры Таврида. Как оказалось, В крымской пещере нашли останки мамонтов доледникового периода. Гимранов сообщает, что работа по сбору будет вестись их сотрудниками до 20 июля, а потом исследователи проведут реставрационные работы.

Специалисты института, по мнению Гимранова, умеют работать с древними пещерами и костями древних животных. В качестве примера он привел раскопки 2016 года в пещере Иманай в Башкирии. Там, по словам археолога, нашли 500 останков, которые принадлежат древним львам.

Исследователь обещает, что экспедиции будут и на Дальнем Востоке, и за Полярным кругом на территории Ямала. В том месте, как говорит ученый, будут изучать необычные фауны времени ледникового периода.

Как отметил председатель комиссии РСС Евгений Цурихин, сложность работы заключается в том, что нужно скоординировать работу ученых и строителей для обеспечения безопасности объекта. Ученые должны начать работу на объекте, который находится в нетронутом состоянии, а строителями это может быть обеспечено.

Ранее в поселке Зуя была обнаружена пещера во время строительства «Тавриды». Все работы, которые велись на этом участке, сейчас остановлены, поскольку может провалиться дорожное полотно. Благодаря этой находке станет возможным открыть тайну Крыма до времен ледникового периода.