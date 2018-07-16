«Рак не болит»: Гинеколог раскрыл секреты профилактики онкологии

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Следует обратить внимание на появление папилломы и сдать анализа на ВПЧ. Вирус значительно усугубляет эрозию, дисплазию и влияет на активное прогрессирование рака.

Гинеколог Роман Моргунов в беседе с «ngs55.ru» раскрыл секреты профилактики онкологии у женщин. По его словам, рак шейки матки не болит из-за отсутствия в ней нервных окончаний. Визуально онкологию в этом месте видно только на третьей стадии, но тогда пациентка уже сама замечает симптомы: кровотечение и неприятный запах.

ВПЧ может быть опасным для здоровья, а может протекать без особого вреда. Женщинам рекомендуется сдать соответствующий анализ, ведь вылечить его можно, но трудно. Папиллома передается в основном половым путем, но есть случаи заражение в быту. Так что во избежание онкологии рекомендуется каждые полгода приходить на осмотр к гинекологу и обследоваться на УЗИ.