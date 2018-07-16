Эколог из Нижнего Тагила снял на видео пролет МКС

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Ночью 15 июля жители села Елизаветинское могли наблюдать странное и загадочное явление.

Эколог из Нижнего Тагила Андрей Волегов рассказал, что он снял на видео пролет МКС. Данное явление, по словам исследователя, появилось на небе в половину четвертого утра. Эколог утверждает, что тайный и мистический объект двигался «без шума и пыли» по звездному небосводу, но его отличала от звезд невероятная яркость.

Ученый подумал, что это НЛО, но потом оценил параметры размещения объекта и понял, что это международная космическая станция «Союз МС-09», на которой работает космонавт Сергей Прокопьев. Такое явление жители города смогут наблюдать полгода.