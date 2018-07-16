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Американскими учеными из университета Майами было найдено редкое явление между вулканами Кирисима и Айра.

Исследователи из США в Японии между двумя вулканами обнаружили подземную связь. По их мнению, изменения, которые возникают в одном вулкане, могут провоцировать извержения второго вулкана.

Ученые исследовали резервуар, который соединяет Кирисиму и Айру. Но во время поисков заметили, что Кирисима сильно влияет на Айру. Исследователи решили, что всему виной подземная связь между этими вулканами. Японские горные системы, по мнению ученых, очень точно реагируют на извержения вулканов, которые находятся рядом.

Специалисты отмечают, что такого рода исследования очень полезны для человечества – труды ученых однажды могут уберечь население территориально опасных стран. Ежегодно от извержений вулканов страдает множество людей, многие из которых погибают. Все происходит из-за того, что ученые до сих пор не могут определить точно, когда случится подобный катаклизм.