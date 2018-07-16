Новый «тест надежды» может сохранить жизни миллионов онкобольных

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Технология позволит выявлять рак на ранних стадиях, что повысит шансы человека на выздоровление.

Глава Совета Рака Австралии профессор Санхия Аранда рассказала, что учёные изобрели новый тест. Благодаря ему учёные смогут сохранить жизни миллионов больных раком лёгких по всему миру.

Новый «тест надежды» может выявить около 62% случаев болезни рака лёгких. Для этого у потенциальных онкобольных будут брать специальные пробы крови. Кроме того, новая система и анализ позволит выявлять и предотвращать рак почек.

По словам профессора Санхии Аранда, зачастую люди уверенны, что рак лёгких может поразить только курильщиков, или людей, куривших в определённый период своей жизни. Однако это ложное мнение и всё происходит совсем не так.

Учёные заявляют, что рак лёгких зачастую с курением не связан. Онкологией могут заболеть и обычные люди, которые всю жизнь вели здоровый образ жизни. Специалисты предупреждают, что если у человека наблюдается изменения кашля и голоса, то сразу же стоит обращаться к врачу.

Новый «тест надежды», по словам учёных, позволит выявить рак на самых первых стадиях и сразу же приступить к лечению пациента, что значительно увеличивает его шансы на дальнейшее выздоровление.