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Мужчины, не снимающие рубашку на пляже, женщины, предпочитающие максимально закрытые купальники, скорее всего, имеют кожное заболевание витилиго, причины возникновения которого пока не до конца исследованы.

Ученые объяснили происхождение белых пятен на коже неконтролируемым разрушением меланина, который отвечает за естественный цвет эпидермиса. Но, несмотря на многолетние исследования, пока не удалось установить истинной причины возникновения витилиго. Спектр версий весьма широк, от действия лекарственных препаратов, до генетической предрасположенности. Однако, что является «спусковым крючком», остается тайной. Тем не менее, практикующие врачи считают, что белые пятна в большинстве случаев появляются на нервной почве, из-за длительного стресса или сильного потрясения.

Методики лечения витилиго давно разработаны, но при этом не гарантируют стопроцентного результата. Витамины и препараты, содержащие медь и цинк, лазерная терапия, а также селективная фототерапия, лишь снижают скорость разрастания белых пятен на коже. На сегодняшний день витилиго отнесена к категории хронических и неизлечимых болезней. Всего от белых пятин на коже страдает до восьми процентов населения Земли. Много это или мало, вопрос риторический. Исследования в этом направлении не прекращаются.