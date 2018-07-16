Уфологи в Канаде обнаружили пульсирующий НЛО

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Исследование было проведено уфологами Ufology Research, которые смогли в канадской провинции Онтарио отследить необычный НЛО. По словам специалистов, летающая тарелка была огромных размеров и пульсировала в воздухе.

Инцидент произошел 10 июля 2018 года в 8 часов вечера. Свидетель сказал, что они видели коричневую летающую тарелку в небе над Онтарио. На место сразу же выехали местные уфологи, которые подтвердили факт присутствия НЛО. Летающая тарелка находилась в воздухе примерно 15 минут, после чего исчезла из поля видимости.

Уфологи передали сведения Mutual UFO Network (MUFON), американской некоммерческой организации, которая занимается расследованием случаев предполагаемых наблюдений НЛО. Сообщается, что они являются одной из старейших и крупнейших гражданских организаций по расследованию НЛО в Соединенных Штатах. Именно они будут в дальнейшем отслеживать пульсирующий НЛО на территории Онтарио.