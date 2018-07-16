Ученые: Клубника снимает стресс и укрепляет иммунитет

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Любителям клубнички без многозначительных кавычек, повезло, потому как эта ягода обладает огромным диапазоном уникальных полезных свойств.

Ученые, проведя масштабные исследования, выяснили, что клубника снимает стресс и укрепляет иммунитет. Кроме того, эта ягода, благодаря веществам, называемым биофлавоноидами, замедляет процесс старения в организме, подпитывая клетки необходимой влагой. Стабильная работа кишечника и желудочного тракта также, в немалой степени, зависит от употребления клубники.

Людям, страдающим гипертонией, стоит обратить особое внимание на эту ягоду, так как витамин РР, который содержится в клубнике, укрепляет сосуды и возвращает им эластичность. Женщинам, озабоченным стройностью фигуры стоит употреблять ягоды при диетах в разгрузочные дни. Стресс снимается с помощью аромата клубники. Ученые рекомендуют заготавливать сушеные плоды и листья в емкостях, которые следует ставить возле кровати на ночь. Спокойный сон без кошмаров обеспечен. Клубника противопоказана только тем людям, у которых есть на нее аллергическая реакция.