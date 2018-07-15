«Мы в ловушке»: Шаман с Алтая предупредил о скором конце света

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По мнению писателя-мистика Андрея Коробейщикова конец света стоит ждать через 5 лет. Апокалипсис может стать следствием природных катаклизмов.

Своими предсказаниями шаман с Алтая поделился с журналистами. Коробейщиков уверен, что природа настроена против человечества и хочет его уничтожить. «Но люди упорно закрывают глаза на эти факты. Мы с вами будем свидетелями различного рода потрясений и катаклизмов. И это факт, от которого уже никуда не спрячешься. Мы в ловушке», —делится своими мыслями Андрей.

По словам шамана, земной шар находится на пределе. Еще чуть- чуть и он может просто взорваться. Пока что Земле под силу сохранять баланс за счет того, что она сдерживает разрушительные процессы, создаваемые человеком. Но никто не знает, как долго будет возможным сохранять этот баланс. Но, чтобы перестать думать о скором конце света.

Людям пора прекращать свое потребительское отношение к Земле, иначе наступят необратимые процессы, которые повлекут вымирание землян.

Чтобы спасти планету, людям надо отказаться от всех современных технологий, вернуться, что называется, в «каменный век».

Все, что нам сейчас остается жить и получать наслаждение от того, что мы имеем.