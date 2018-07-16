Чеченец обнаружил в горах Ноев ковчег

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Окаменевший корабль у заброшенной деревни Хиндой в Чеберлоевском районе расположен на высоте 2 тысячи метров над уровнем моря. После завершения всех исследований ученые смогут ответить на одну из интереснейших загадок человечества о существовании реальности религиозной легенды.

Историк-любитель Марат Аслаханов гуляя в горах около деревушки Хиндой наткнулся на огромную скалу в форме гигантского корабля, очертания которого напоминают Ноев ковчег, на котором по легенде во время потопа спаслись праведник с семьей и по паре особей каждого вида животных. С мнением исследователя согласились многие ученые. Глава общественной организации «Нохчо» Али Басханов уверен, что им удастся раскрыть одну из самых невероятных загадок Библии.

К изучению объекта еще полтора года назад были привлечены спелеологи, геологи и археологи. После тщательного изучения начались раскопки, и через 10 метров ученым удалось пробраться внутрь. На 12-метровой глубине найдены обтёсанные и плотно подогнанные балки, которые были деревом, однако со временем покрылись слоем карбоната. Сам корабль внешне напоминает корабль размерами 1200х600 метров, все углы которого точно возвышаются на 40 м.

Ученые уверены, что данный таинственный объект создан искусственно. Чеченец добавил, что сейчас они с нетерпением ждут результаты лабораторных исследований специалистов из Центральной России.