Учёные: Секс в старости – это реальность

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Мужчины и женщины с возрастом пол не меняют. Многие из них по-прежнему хотят половых отношений.

Учёные развенчали миф о том, что в старости половые отношения уже не возможны. Они утверждают, секс в старости – это почти абсолютная реальность.

К такому выводу пришли специалисты, работающие в университете Мичигана. Для своих выводов они провели опрос

Его данные показали, что среди респондентов, возраст которых составляет от 65 до 80 лет, секс имеют 40% респондентов.

При этом, у трёх четвертей из них имеется половой партнёр. На основании этого опроса учёные сделали вывод, что секс в старости продолжает интересовать множество людей.

Таким образом, больше двух третей опрошенных пожилых людей сообщили, что интерес к сексу они не потеряли. Почти 50% опрошенных полагают, что он влияет на качество их жизни.

То есть – долой предубеждения и штампы. Мужчины и женщины продолжают оставаться самими собой и в почтенном возрасте. Половые отношения их продолжают интересовать.

Впрочем, в ходе исследований учёные установили, что женщины в почтенном возрасте демонстрируют большую сексуальную активность.

Для их ровесников – мужчин это, скорее, хорошие романтические взаимоотношения без развития на секс.