Ученые: Розовый оказался древнейшим цветом на Земле

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Молекулы цвета зародились раньше, чем животные, а недавно их извлекли из залежей черных сланцев.

Ученые Австралийского национального университета на глубине скальной породы Сахары в синеклизе Таудени обнаружили молекулы ярко-розового цвета, возраст которых превышает 1,1 млрд лет.

Они минимум на полмиллиарда лет старше, чем все ранее обнаруженные пигменты, что позволяет сделать выводы: розовый является древнейшим цветом на Земле. По мнению специалистов, молекулы представлены окаменелыми, давно исчезнувшими в океане биохромами - остатками хлорофилла из древних фотосинтезирующих организмов.

Образцы извлекли, измельчили и исследовали на содержание биологических молекул. Доктор Нур Генели добавил, что в ходе точного анализа было установлено, что мельчайшие частицы синтезировали цианобактерии, они доминировали в основании пищевой цепочки в океанических просторах миллиард лет назад, что объясняет отсутствие животных в те времена. Развитию сложных форм жизни также препятствовало отсутствие достаточного количества питательных водорослей.