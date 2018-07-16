Ученые: Все расчеты скорости расширения Вселенной ошибочны

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Объяснить расхождение данных, полученных разными способами, никто пока не смог.

Ранее ученые утверждали, что скорость расширения Вселенной составляет 70 (км/c)/Мпк. Такой вывод им позволили сделать данные, получаемые посредством телескопа «Хаббл» на протяжении шести лет. Расчеты имели погрешность всего 2,3%, что совсем немного по космическим меркам.

Недавно, проведя анализ реликтового излучения, в космической обсерватории «Планк» пришли к выводу, что прежние расчеты были ошибочны. Они вывели число, близкое к 67,8 (км/с)/Мпк. Несмотря на то, что разница может показаться незначительной, ученые не собираются останавливаться на достигнутом.

Астрономы намерены проводить новые исследования с использованием всех известных науке технологий, будь то световое эхо, телескопы и анализ звуковых волн. Без них невозможно понять, что происходит с нашей Вселенной – расширяется космическое пространство или наоборот сужается.