Учёные Австралии смогли создать «рацию» для квантовых чипов

Сегодня, 03:30

Достигнута новая веха, чтобы создать квантовый чип. Теперь станет возможным управление его отдельными кубитами.

Остальные ячейки памяти при этом останутся незадействованными. Для этого учёные Австралии смогли создать для квантовых чипов то, что напоминает «рацию».

Новая система станет «связываться» с определённым кубитом у квантовых чипов. Для этого каждому из них присваивается собственный уникальный адрес.

Изобретение, которое сделали учёные Австралии, позволяет им максимально приблизиться к тому, чтобы были созданы полноценные квантовые компьютеры.

Учёные использовали в создании своей «рации» для квантовых чипов мощности вычислительных инструментов, которыми обладает Университет Пердью.

С помощью их они моделировали, как происходят взаимодействия на уровне атомов. Учёные Австралии смогли понять, как положение, которое имеет каждый конкретный атом, может повлиять на контрольную частоту электронов. Даже, если атомы буду сдвигаться всего на один нанометр.

Это крайне «ничтожное» расстояние. Новые исследования подтвердили, что можно воздействовать на работу кубитов, что бы это не влияло на соседние микрочастицы.

Сообщается, что использовать эту «рацию» можно на бесконечное количество индивидуальных каналов. При этом, не будет возникать помех при возможном наложении сигналов, а также при помехах.