NASA продолжает удивлять: Ученые научились проникать в сердце урагана

Сегодня, 16:47

Несмотря на невероятные достижения в прогнозировании движений ураганов, специалисты все еще пытаются с точностью определять интенсивность циклона. Для этого ученые NASA уже научились проникать в самое сердце урагана.

Директор и метеоролог из Aon Benfield Стив Боуэн утверждает, что с новой возможностью предсказывать силу или интенсивность урагана люди будут более подготовлены, зная, приведет ли ураган к разрушительному финалу, как это было в прошлом году в Пуэрто-Рико, когда ураган Мария забрал жизни более 4 тысяч человек. Ученые говорят, что существует более десятка научных моделей для прогнозирования интенсивности ураганов, но они имеют ограниченное применение.

Однако NASA продолжает удивлять и создала один из лучших проектов для прогнозирования интенсивности ураганов. Сообщается, что ученые при помощи глобальной навигационной спутниковой системы CYGNSS смогут проникать в самое сердце циклона и с точность определять его интенсивность, что может спасти множество жизней.