Эйнштейн ошибался: Учёные опровергли теорию относительно чёрных дыр

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У черных дыр оказалась не такая сущность, как её представляли. Уравнения, которые разработал Эйнштейн, перестают работать.

Видимо, Эйнштейн ошибался. Учёные опровергают его теорию, касающуюся чёрных дыр.

Классическая физика считает Вселенную предсказуемой. Это касается и чёрных дыр. Для этого нужно знать законы, которые управляют той или иной системой, и её начальное состояние. После этого доступно отслеживание её развития в бесконечности.

По теории относительности (ТО), которую изобрёл Эйнштейн, также можно предсказать эволюцию формы пространства-времени.

В основе ТО уравнения гравитационного поля, которые описывают предсказуемую Вселенную. Однако, учёные обнаружили сценарий, при котором они перестают работать.

Они смоделировали эволюцию пространства-времени внутри чёрной дыры. Учёные полагают, что до пересечения горизонта событий и прохождения точки невозврата, формулы ТО работают должным образом. Они продолжают показывать, каким станет развитие чёрных дыр в будущем.

За точкой невозврата был обнаружен второй горизонт, названный горизонтом Коши. Здесь и обнаружилось, что Эйнштейн ошибался. Его уравнения выдают множество вариантов решения, что не позволяет говорить о предсказуемости Вселенной.

Теория относительности не может сказать, какой из полученных вариантов развития событий за горизонтом Коши будет верным. То есть за пределы горизонтов Эйнштейн заглянуть не смог.

В то же время ряд учёных говорят, что так говорить не стоит. Просто в его формулах открылось новое явление.

Загадка чёрных дыр меньше от этого не стала. Есть ли они за горизонтом, и какой у них «механизм» - снова вопрос.