«Синяя книга»: 21-летний проект не смог доказать существование НЛО

Сегодня, 13:09

Власти не хотели рассказывать правду. За все время эксперты обработали больше 12,6 тысяч сообщений об инопланетных кораблях, 701 так и не смогли объяснить научным способом.

«Синяя книга» появилась в 1948 году и впоследствии превратилась в 21-летний проект, который так и не смог доказать существование НЛО. Уфологи уверенны, что за этим мнением стоят власти, решившие не сеять среди публики панику. Все началось с показаний пилота Кеннета Арнольда, лично видевшего в 1947 году в небе 9 неизвестных объектов на территории штата Вашингтон. По словам очевидца, они двигались с огромной скоростью. Об этом самом инциденте рассказали и другие службы. Тогда комиссия от властей доказала, что люди видели летающие средства или метеориты, но их происхождение невозможно доказать.

Это привело к тому, что люди со всех уголков станы стали сообщать об НЛО, причем аппараты, по их свидетельствованию, имели самую разную форму и невероятные цвета. На протяжении всех лет существования «Синей книги» комиссия получала тысячи сообщений о летающих объектах и зачастую они формой походили на серебристую тарелку. Проект закрыли в 1969 году, поскольку деньги, выделяемые государством, по мнению властей, тратились впустую. К тому же, на расследования уходила масса сил и времени.