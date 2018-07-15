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Сексологи назвали ТОП-9 причин, почему женщины не испытывают оргазм

Сегодня, 12:22

Американские сексологи назвали 9 возможных причин, по которым многие женщины не могут испытывать оргазм во время секса. По данным ученых, 50% женщин редко имеют оргазм, а 10-15% дам вообще никогда его не испытывали.

Оргазматическая дисфункция является медицинским термином, который определяет неспособности к оргазму, несмотря на достаточную сексуальную стимуляцию. Это чаще встречается у представительниц прекрасного пола и поэтому оно также известно как женское оргазмическое расстройство, которым страдает каждая третья женщина. Причинами могут быть различные факторы, эмоциональные, психологические или даже физические.

Сексологи из США назвали основных 9 причин, которые мешают женщинам получать удовольствие от полового акта: существует недоверие между партнерами, слишком мало времени на половой акт, недостаточно прелюдии, боязнь потерять контроль над ситуацией, травматическое сексуальное прошлое, стресс или депрессия, употребление алкоголя или лекарств, неудобная поза, менопауза.

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