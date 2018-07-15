Ученые: Новый анализ крови позволит определить риск развития рака легких

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Для этого необходимо оценить четыре биомаркера белка. Научную работу прокомментировал один из участников исследования Маттиас Йоханссон.

Ученые заявляют, что новый анализ крови позволит медикам определить риск развития рака легких. В рамках исследования на первом этапе кровь брали у людей, предрасположенных к данному смертельному недугу и уже имеющих болезнь на ранней стадии. Эксперты оценили биомаркеры CA125, Pro-SFTPB, CYFRA 21-1 и СЕА. Новая система позволила медикам распознать среди курильщиков 63% потенциальных пациентов.

Примечательно, по показаниям CYFRA 21-1 определили рак яичников. Известно, что поражение легких имеет показания смертности среди онкобольных в 20%. Лучший способ защитить себя от такой участи - это бросить курить, поскольку в 80-90% случае рак легких наступает из-за этой вредной привычки.