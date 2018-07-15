«Опасность существует»: Выявлена реальная связь между раком и смартфонами

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Кошмарные сценарии, представленные конспирологами еще на заре сотовой связи, подвергались резкой критике и перекрывались рекламными кампаниями производителей мобильных устройств. Однако недавно представители академической науки представили весьма пессимистический отчет.

Группа ученых, входящая в Национальную токсикологическую программу Минздрава США официально заявила, что выявлена реальная связь между заболеванием раком и смартфонами. По словам исследователей, их отчет основан на масштабных, многолетних экспериментах с лабораторными животными. Мобильное излучение, применяемое к крысам с регулярностью, присущей активным пользователей смартфонов, показала возникновение злокачественных опухолей тканей сердца и головного мозга. Кроме того, неожиданно был выявлен и риск рака надпочечников у грызунов. По мнению специалистов из НТП, вот уже четверть века от потребителей скрываются сведения, которые ранее были известны независимым экспертам. Благодаря агрессивной рекламной кампании, все утечки признавались «черным пиаром» недобросовестных конкурентов.

Самое страшное, что действуя хорошо опробованными методами крупнейших табачных компаний, производители смартфонов усиленно скрывали информацию о глобальной опасности их продукции для детей. Детский мозг наиболее подвержен влиянию извне. После обвинений исследователей, ведущие компании по выпуску мобильных устройств были вынуждены сменить стратегию. Они признали, что на заре эры мобильной связи действительно обращалось недостаточное внимание на безопасность устройств. Однако с появлением новых технологий, все риски были устранены. Ученые, в свою очередь, позволили себе не согласиться с данным утверждением. По их мнению, современные смартфоны продолжают представлять опасность, особенно для детей.