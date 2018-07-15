Учёные назвали ТОП-5 продуктов-сжигателей жира

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Они наиболее полезны для эффективного похудения. С ними можно быстрей справиться с лишними килограммами.

Учёные назвали ТОП-5 продуктов, наилучших сжигателей излишнего жира в организме. Они способствуют активизации лимфотока, кровообращения и метаболизма.

Первое место за артишоками. В них, помимо пищевых волокон, большое содержание антиоксидантов. При употреблении этого продукта активизируется образование желчи.

Она необходима, чтобы пищеварение стало более интенсивным. Помимо того, у артишоков мочегонное действие. Они стабилизируют уровень холестерина в крови и эффективно выводят токсины.

На второй позиции ТОП-5 среди сжигателей жира находится грейпфрут. В нём низкое содержание калорий. У этого фрукта способность к регулированию процесса по перевариванию пищи. Он защищает от переедания и помогает нормализовать уровень сахара в крови.

Затем идут специальные белки, которые содержит молочная сыворотка. С помощью них активизируется обмен веществ. Помимо того, появляется возможность наращивания мышц.

Четвёртая строчка в ТОП-5 у зелёного чая. В его составе имеется эпигаллокатехин галат. Он способствует очищению организма и оздоровлению печени.

Замыкает «пятёрку» кайенский перец. Содержащиеся в нём вещества положительно воздействуют на артерии, не допуская скопления бляшек.

Учёные уверенно заявляют, эти продукты очень эффективны в сжигании жира.