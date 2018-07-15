Атака пришельцев близко?: Загадочный НЛО в небе ужаснул жителей Рио-де-Жанейро

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В Рио-де-Жанейро местные жители и туристы стали свидетелями редкого явления в небе. Уфологи заявили, что город посетил загадочный НЛО, который не скрывался от людей.

Стало известно, что 30 июня текущего года на берегу залива Гуанабара в городе Рио-де-Жанейро сразу несколько НЛО странной формы появились в ночном небе. Очевидцы смогли на камеру смартфона зафиксировать инопланетных «гостей», чтобы потом кадры разместить на видеохостинге YouTube.

Бразильцы утверждали, что были в ужасе от увиденного и заявили, что атака пришельцев уже близко. Однако интернет-пользователи скептически отнеслись к данному видео и не заметили в нем ничего необычного. А подозрительные огни в небе назвали дронами или воздушными шарами.