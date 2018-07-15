Очевидцы засняли летающий город над Кейптауном

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Необычный НЛО выглядел, как город с несколькими взлётно-посадочными полосами, и исследовал местность, чтобы обосноваться на Земле и передать людям технологии.

14 июля очевидцам удалось заснять на видео редкий вид НЛО – настоящий летающий город. Инопланетное поселение обладало несколькими небоскрёбами, выполненными из материала на подобии стекла. У летающего города было несколько взлётно-посадочных полос, не исключено, что более мелкие корабли исследовали окрестности в поисках удачного места, чтобы приземлиться и обосноваться недалеко от африканского города Кейптаун, чтобы вновь передать людям инопланетные высокоразвитые технологии.

Уфологи сходятся во мнении, что летающий объект – часть пропавших когда-то африканских цивилизаций. По легенде, засушливые края когда-то были настоящими плодородными землями, а люди там обладали высокими технологиями, позаимствованными у инопланетян. Учёные не могут объяснить причины исчезновения высокоразвитого поселение и допускают вариант войны или падения метеорита.