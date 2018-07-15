Учёные научились делать цветной 3D-рентген

Сегодня, 07:38

В его основе технологии Большого адронного коллайдера. Они нашли применение и в медицине.

Учёные научились делать цветной рентген-снимок в режиме 3D. Создание первого в мире такого аппарата удалось специалистам из Новой Зеландии.

При его разработке учёные пользовались технологиями, разработанными для Большого адронного коллайдера. Именно этим и уникален созданный прибор.

Чип Medpix имел своим предназначением наблюдение за отдельными экспериментами на коллайдере. Учёные смогли адаптировать его для медицинских нужд. Для этого им потребовалось около десяти лет.

За это время специалистам с помощью исследовательских институтов удалось создание третьего поколения этого чипа. Они добились высокого разрешения изображения и хорошей точности прорисовки деталей.

3D-рентген аппарат успешно прошёл испытания, и эта технология станет использоваться в коммерческих целях.

Новая 3D-технология позволяет делать снимки с отображением сразу нескольких видов тканей. Таким образом, существенно расширяются возможности для диагностики и выявления ранних признаков появления заболеваний.

Учёные, выполнившие эту разработку, утверждают, что уровень облучения при их 3D-рентген очень низок.