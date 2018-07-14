«Землей правили гиганты»: Существуют доказательства теории о древних мексиканцах

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Согласно археологическим источникам, а также письменным преданиям, раса гигантов ранее населяла планету Земля.

Одной из актуальных мексиканских загадок является цивилизация ольмеков, которая возникла примерно в середине II тысячелетия до нашей эры и считается «материнской» цивилизацией мексиканской территории, которая существует на данный момент. Эта цивилизация обладала иероглифической письменностью, своей архитектурой и культурой, описывающей предания о древних мексиканцах. Просуществовала она около тысячи лет, а затем бесследно растворилась во времени. Одной из главных загадок данной древней культуры являются огромные головы, первая из которых была обнаружена еще в 1862 году в Ла-Венте, на современном этапе их найдено уже семнадцать. Их объединяет одна стилистическая манера, но видно, что головы принадлежат разным конкретным людям. Самым удивительным является сходство голов с представителями негроидной расы с антропологической точки зрения, хотя и известно, что связи между этими двумя цивилизациями быть никакой не могло. Однако, согласно теории в книге «Завоевание Новой Испании», индейцы во время испанского завоевания утверждали, что некогда здесь правили люди огромного роста и силы, в качестве доказательства они предоставили огромную бедренную кость одного из них. Существует даже версия, что над ольмеками правили те самые гиганты и что именно они и были представителями негроидной расы. Один из хронистов считал, что Землей правили гиганты и именно они создали пирамиды в Теотеуакане и Чолуле.