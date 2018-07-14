У самой маленькой собаки в мире имеется полсотни «копий»

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6-летняя чихуахуа из Пуэрто-Рико, стала рекордсменом по версии Книги рекордов Гиннеса как самая клонируемая собака в мире.

Южнокорейские ученые «Sooam Biotech Research» сумели создать почти полсотни полностью идентичных копий животного.

В Сеуле уже 12 лет создают клоны домашних любимцев. В прошлом году Ванесса Семлер, владелица самой маленькой в мире собаки, согласилась, чтобы ученые создали десятки копий уникального животного.

Корейские эксперты хотели не только «размножить» питомца, но и раскрыть тайну ее крошечного размера.

В Южной Корее ученые используют технологию, которую применили еще 50 лет назад для создания клона знаменитой овечки Долли. Суть технологии заключается в пересадке ядра соматической клетки в цитоплазму яйцеклетки. Все полученные эмбрионы поместили в организм суррогатной матери, которая даже не обязательно должна была являться представителем той же породы. Значение имел только размер животного.

В награду за предоставленный генетический материал своей домашней любимицы Ванессе Семлер отдали первые 12 клонов Миракл-Милли, которых хозяйка увезла домой во Флориду. Семлер говорит, что «копии» не отличаются от прародительницы ни внешне, ни характером.