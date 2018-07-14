Археологи обнаружили древнюю мастерскую по бальзамированию в Египте

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Министр по делам древностей в Египте Халед аль-Анани сообщил, что при раскопках археологи обнаружили специализированную мастерскую, в которой древние египтяне бальзамировали тела умерших.

Состав группы ученых, осуществляющих раскопки, был интернациональным – кроме египетских, присутствовали немецкие специалисты. Мастерская по бальзамированию была обнаружена на глубине 30 метров. Найдены различные хирургические инструменты, а также посуда с остатками различных веществ, использовавшихся в процессе мумификации. Ученые уже начали исследовать химический состав этих материалов.

Мастерская по мумифицированию была обнаружена на южной стороне пирамиды Унаса (или Униса), последнего фараона V-й династии, правил приблизительно в 2375—2345 годах до н. э.

Некрополь Мемфиса протянулся с севера на юг на семь километров. Ширина его – 500-1500 м. На его территории находятся одиннадцать пирамид, самая известная из которых – ступенчатая пирамида Джосера. Первые захоронения здесь были сделаны в период первой династии.

Процедура бальзамирования имела очень важное значение в верованиях древних египтян. Этот процесс был секретным, нет ни рисунков, ни папирусов, в которых бы рассказывалось об этом искусстве. Его секреты передавались устно, чаще всего от отца к сыну, ведь в основном мастера-бальзамировщики представляли собой династии.