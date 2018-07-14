Около итальянских островов обнаружили коралловые леса

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Исследователи предполагают, что такой объект легко сможет привлечь туристов на эту территорию.

У Липарских островов в Италии исследователи, на глубине примерно километр, обнаружили пышные коралловые леса. Находящиеся к северу от Сицилии, эти леса богаты видами ранее неизвестных кораллов. Данная находка будет использована при создании заповедника в этой зоне для привлечения туристов. Ученые исследовали глубоководный мир группы около восьми итальянских островов вулканического происхождения, чтобы найти интересные породы или же рыб и животных, так как мир еще не исследован до конца и результатом поисков стало пополнение классификации разновидностей кораллов.

Сообщается, что ранее во Флориде была обнаружена «Белая чума», которая убивает кораллы в архипелаге. Ученые экстренно выехали на эту территорию, чтобы выяснить, что же вызвало такой всплеск эпидемии. Впервые «Белая чума» была найдена в Майами, но тогда исследователи выяснили, что атакует она только крупные корабли. Таким образом, становятся непонятны причины такого роста заболеваемости кораллов.