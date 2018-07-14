Эксперт рассказал о начале сезона затмений

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Ученый астрофизик назвал даты астрономических явлений, которые можно будет наблюдать в этом году.

Член Российской Академии Наук Николай Железнов рассказал, когда ожидать сезон затмений.

По словам пресс-секретаря Института прикладной астрономии, 13 июля произошло первое из затмений, возвестившее о начале предстоящего сезона. Вчера Луна практически стала в одну линию с нашей планетой и скрыла часть Солнца. Солнечное затмение зафиксировали в 4:48 по мск с юго-западной стороны Индийского океана во время восхода Солнца. В 7:14 спутник земли сместился дальше на юго-запад к Новой Зеландии и Антарктиде.

По словам эксперта, следующее солнечное затмение ожидается 11 августа. Редким зрелищем смогут насладиться жители Дальнего Востока и Сибири. В Европейской части страны редкое зрелище увидеть не получится. Железнов отметил, что во время сезона затмения происходят с периодичностью в две недели, но узнать точные даты предстоящих космических событий можно только с помощью математических расчетов и специального оборудования.

Еще одно уникальное событие произойдет ночью с 27 на 28 июля. Луна целиком закроет Солнце от Земли на целых четыре часа. Жителям Москвы и Петербурга представится редкая возможность наблюдать кроваво-красное затмение. Луна переместится в тень Земли до восхода Солнца и приобретет кровавый оттенок. В это же день Марс приблизится к Земле так близко, что его без труда можно будет увидеть. Такое явление астрономы называют «великим противостоянием Марса».