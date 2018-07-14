Сибирские ученые тестируют на собаках биодеградируемый имплантат

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Сотрудники центра Илизарова в Кургане разработали имплантат берцовой кости. Материал, из которого изготовлен протез, биодеградируемый, то есть полностью рассасывается в организме через какое-то время.

По словам медиков, установленный имплантат полностью исчез через несколько месяцев. Таким образом, операция по сращиванию кости требуется одна. Повторная операция для удаления спиц, штифтов, винтов и пинов не требуется.

В будущем сибирские ученые планируют применять костную ткань, которую сейчас тестируют на собаках, и для протезирования частей тела людей.