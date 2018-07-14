Учёные впервые показали снимок, благодаря которому открыли самый большой спутник Плутона

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22 июня самый большой спутник Плутона Харон отпраздновал 40-летие со дня своего открытия.

Сегодня у Плутона обнаружено 5 больших спутников, самым крупным из которых является Харон. Космическое тело является самым большим спутником в солнечной системе относительно его «родительского тела». Харон настолько велик, что он вместе с Плутоном классифицируется как бинарная система планет. Тем не менее, 40 лет назад учёные даже не знали о его существовании, а впервые показали снимок, благодаря которому открыли Харон, только сейчас.

В 1978 году Джеймс Кристи использовал телескоп в военно-морской обсерватории США в штате Аризона, чтобы проследить за изменениями в орбите Плутона. 22 июня астроном заметил небольшую точку возле планеты. Когда он просматривал другие изображения, он выяснил, что точка вращается вокруг планеты по собственной орбите. Он предположил, что Плутон либо имел собственный спутник, либо это была гора, возвышающаяся на тысячи километров над поверхностью планеты.

Спустя несколько десятилетий размер и близость Харона к Плутону помогла определить миссия NASA New Horizons. По традиции, человек, который открыл новое космическое тело, может предложить название для Международного астрономического союза. Кристи хотел назвать спутник в честь жены Шарлин, которую семья и друзья сокращённо называют Шар. Поскольку он думал о протонах и электронах, астроном добавил суффикс «он» и получил новое имя.