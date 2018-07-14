Учёные: Угроза из космоса способна уничтожить на Земле всё живое

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Динозавры вымерли не после падения на планету метеорита, считают эксперты.

Всё живое на Земле может уничтожить таинственная угроза из космоса. В этом уверены японские учёные, которые провели масштабные исследования в данном направлении. Вопреки распространённому мнению, что Апокалипсис будет сопровождаться массовыми разрушениями, раскатами грома и землетрясениями, исследователи говорят, что опасность придёт бесшумно и незаметно. Она способна в короткое время погубить человечество. Речь идёт о прохождении Солнечной системы через некое молекулярное облако. В пользу данной теории говорит то, что в геологических слоях той эпохи было обнаружено большое количество иридия. Он мог попасть на Землю вместе с тем самым облаком. Планета, по мнению учёных, погрузилась на определённое время во тьму, а температура на её поверхности внезапно опустилась до критически низких показателей. Такие процессы происходят с периодичностью раз в 26-27 миллионов лет.

Ранее мы писали, что учёные обнаружили два потенциально опасных астероида, которые могут уничтожить всё живое на Земле.