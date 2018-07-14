Врачи нашли единственную причину лишнего веса и сказали, как с ней бороться

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Проблема ожирения становится одной из ключевых для врачей всех развитых стран. Поэтому учёные Абердинского университета и Китайской академии наук решили исследовать первопричины заболевания. Как оказалось, все дело в жире.

Дневной рацион человека состоит из комплекса всех веществ, поэтому выяснить, какое из них влияет на набор лишнего веса достаточно сложно. В таких случаях по очереди исключается один из элементов, чтобы в итоге выяснить, какой был источником проблемы. Однако в данном эксперименте ученые решили сделать наоборот – оставить в рационе мыши только одно вещество. Таким образом, получилось 30 подопытных, каждый из которых находился на особом питании в течение трех месяцев.

Были получены результаты, которые показывали, что самым вредным элементом в продуктах являются жиры. При этом на увеличение веса не влияют углеводы и белки. Жиры стимулируют участки головного мозга, которые отвечают за аппетит, что приводит к перееданию и, соответственно, ожирению.