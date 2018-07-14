Терапевт рассказала об опасности ветрянки

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Возбудитель ветрянки может вызвать опасное заболевание. Мы привыкли считать ветрянку какой-то ерундой, легкой детской болезнью, которая легко переносится и проходит без следа. Но не все так просто.

Терапевт Алена Глинская рассказала об опасности ветрянки (ветряная оспа) – это вирусное заболевание. Оно передается от инфицированного человека воздушно-аэрозольным путем.

Характерным признаком заболевания является появление кожных высыпаний в виде пузырьков. Кроме этого у больного присутствуют признаки отравления организма, а также лихорадка.

Переболевший ветряной оспой человек (чаще всего это случается в детстве) получает напряженный пожизненный иммунитет. Но вирус-возбудитель болезни Варицелла Зостер остается в организме и при неблагоприятных обстоятельствах может вызвать опоясывающий лишай. В этом случае пузырьковая сыпь выступает вдоль пораженного нерва.

Как было доказано еще в 1951-м году, причиной возникновения опоясывающего герпеса (опоясывающего лишая) является также этот самый вирус-возбудитель ветрянки.

Ветрянка является после гриппа и ОРВИ третьим по частоте распространения заболеванием. 80-90% заболевших – дети до 14 лет. У них вырабатывается пожизненный иммунитет к ветрянке.

У детей заболевание протекает легко, а для взрослых ветрянка более опасна, болезнь протекает тяжелее. Чаще всего вспышки ветрянки бывают в холодное время года.