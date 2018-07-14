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Полномасштабное вторжение предрекают эксперты после просмотра видео.

Таинственные размножающиеся НЛО замечены в небе над Ростовом. В вечернее время над городом повис один непонятный объект, который удалось снять на видео. Спустя несколько секунд в просторах воздушной оболочки начал светится еще один «точечный» объект непонятного происхождения. В социальных сетях пользователи оценили правдоподобность ситуации и поняли, что ролик стоит внимания.

Поскольку атаки из вне и должны начинаться по правилам Голливуда ночью в тишине, когда люди спят и не готовы дать отпор пришельцам, уфологи предвидят подобные проникновения из Космоса в ближайшие дни. При приближении, по словам очевидцев, казалось, будто в небе находятся целых два объекта в виде шаров. Ростовчане, ознакомившиеся с фото и видео НЛО, выдвинули свои версии случившегося — от шуточных, до серьезных.